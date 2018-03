Haagse kunsthandel biedt Van Gogh aan voor 1,4 miljoen

DEN HAAG - Op de internationale kunstbeurs TEFAF wordt een vroeg werk van Vincent van Gogh aangeboden. Het doek met de titel 'Stadsgezicht met ophaalbrug' heeft een vraagprijs van 1,4 miljoen euro, meldt Ivo Bouwman van de gelijknamige Haagse kunsthandel. Hij begeleidt de verkoop.

De authenticiteit is na uitgebreid onderzoek in het Van Gogh Museum opnieuw bevestigd, zo verzekert Ivo Bouwman. De exacte locatie van het afgebeelde stadsgezicht is nog niet gevonden. 'Ik dacht zelf aan Leidschendam, maar dat blijkt niet zo te zijn', zegt Bouwman. 'Misschien dat iemand de locatie herkent, dat zou geweldig zijn', vervolgt de kunsthandelaar enthousiast.

Het schilderij is in 1904 door de grootmoeder van de huidige eigenaar gekocht bij de Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam. Het is 114 jaar in privébezit gebleven en slechts driemaal op een Van Gogh-expositie te zien geweest. De laatste keer was in 1960 in Parijs.



Vererving

Het werk van Van Gogh wordt verkocht omdat de huidige eigenaar problemen met vererving voor wil zijn. 'Het schilderij is moeilijk in drieën te delen, dus dan is verkoop de beste optie', aldus Bouwman. Wie de eigenaar is wil de kunsthandelaar overigens niet onthullen.

Bouwman zou het liefst zien dan het doek in een museum komt te hangen. 'Er is nu al veel belangstelling, maar het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft geen interesse', zegt hij. 'Het museum heeft uit de betreffende periode van Van Gogh al genoeg schilderijen'.