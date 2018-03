'Er wordt te veel beleid gemaakt op basis van hypes', Stadsbelangen Delft wil focus op ouderen

DELFT - Een wethouder die zich specifiek bezighoudt met 55-plussers. Die moet er wat betreft lijsttrekker Bram Stoop van politieke partij Stadsbelangen Delft komen in zijn stad na de gemeenteraadsverkiezingen van eind deze maand. Dat zei hij maandagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West.

De 55-plussers laten niet vaak van zich horen. 'Maar het feit dat zij de minste overlast veroorzaken, wil niet zeggen dat ze geen problemen zouden hebben.' Zo zijn veel mensen in deze leeftijdsgroep werkloos en hebben ze vaak hulp nodig bij administratieve zaken. 'Ze worden weggezet', meent Stoop.

En dat zit hem niet lekker. 'Als je genoeg problemen veroorzaakt, kom je wel in beeld. Dan gaan alle deuren voor je open, duiken we er in en is er geld voor. Er wordt op dit moment te veel beleid gemaakt op basis van hypes.'

Dit gaat toch nergens over?

'We hadden hier in Delft ooit een centrum voor 55-plussers', vertelt de lijsttrekker. 'Dat zat elke dag boordevol mensen die we normaal als gemeente niet bereiken. Toen is men op het idee gekomen om dit centrum weg te bezuinigen. Deze mensen moesten maar naar het wijkcentrum, want dat hadden we 'niet voor niks'. Die bezuiniging leverde de gemeente 10.000 euro op. Dat gaat toch nergens over? Vervolgens bleek dat deze mensen helemaal niet naar het wijkcentrum gaan, waar ook jongeren zitten. Ze waren hun 'eigen dingetje' kwijt. In plaats van dit weg te bezuinigen, hadden ze dit moeten uitzetten over de hele stad. Dan hadden we deze doelgroep ook beter bereikt.'

Volgens Stoop bereikt het welzijnswerk in Delft 'nog niet eens vijf procent van de Delftenaren'. 'Dit zie je als je de wijk- en dienstencentra binnenkomt. Die zijn geen succes. Wie er komt, komt er al jaren. Als er tussen de twintig en dertig mensen zitten en die doen mee als je iets organiseert, speken ze van een groot succes. Maar ze vergeten dat ze 1.500 mensen in de wijk niet bereiken. Het is dus de vraag of je hiermee de juiste doelgroep wel bereikt.'



Gericht

Stoop hamert op het belang van 'gerichte activiteiten'. 'Een buurtcentrum dat open is en waar jongeren terecht kunnen als ze een baantje zoeken, waar een maatschappelijk werkster is, waar ouderen terecht kunnen bij vragen over hun administratie of belastingaangifte... Kortom een wijkcentrum dat er is voor de wíjk.'



