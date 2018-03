Deel dit artikel:











Politie vindt meerdere wapens in woning Archieffoto

RIJSWIJK - De politie heeft zondag in een woning aan de Dr. Wibautlaan in Rijswijk meerdere wapens aangetroffen. Het gaat onder meer om een alarmpistool dat was omgebouwd tot vuurwapen.

Ook vonden de agenten een granaat, een kist met vuurwerk, een taser en een wapenstok aan. Voor de zekerheid kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse. De wapens zijn in beslag genomen. De 41-jarige bewoner is aangehouden. De recherche doet onderzoek naar de zaak.