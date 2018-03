Deel dit artikel:











Erben Wennemars promoot sporten bij Alphense schoolkinderen: 'Ren elke dag een mijl' Erben Wennemars geeft startschot Daily Mile - Foto: Omroep West Groep 1 van De Stromen in Alphen loopt Daily Mile - Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!', zingt Erben Wennemars, en honderden keeltjes van basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn vallen hem bij. Het lied van 'Juf Ank' uit de tv-serie De Luizenmoeder is daarmee feitelijk de aftrap van de Daily Mile in de Week voor de Gezonde Jeugd.

De Daily Mile staat voor de dagelijkse mijl of 1,5 kilometer die de schooljeugd eigenlijk elke dag zou moeten rennen. 'Het is zo belangrijk dat de jeugd beweegt', zegt Wennemars. 'Een kwartiertje per dag is al goed. Je krijgt er ook zoveel energie van. Anders zitten ze te veel, en dat is niet goed. Net als snoepen. Dan ligt obesitas al snel op de loer.' Groep voor groep rennen de kinderen van De Stromen maandag het schoolplein af om met de olympisch schaatskampioen een rondje om de school te doen. Moe worden ze er niet van, blijkt na dat kwartiertje. Maar zouden de kinderen het ook elke dag doen? 'Mwaah', is het gemiddelde antwoord. Erben en Juf Ank hebben nog een missie in Alphen.