Doneer knuffels aan het hondenasiel in Spanje

HILLEGOM - Help de asielhondjes in Spanje! En daar hoef je maar een ding voor te doen: knuffels doneren. Help jij ook mee?

Peter Koekebakker uit Oegstgeest is een enorm dierenliefhebber die zich het lot van alle verwaarloosde en mishandelde dieren aantrekt. In La Linea in Spanje startte hij ruim 15 jaar geleden een asiel dat compleet op vrijwilligers en giften draait. Eén van die lieve vrijwilligers is Monique de Zwart-Boon uit Hillegom. Komende donderdag vertrekt ze (op eigen kosten) voor de vierde keer naar Spanje om te helpen in het asiel. Honden knuffelen, hokken schoonmaken en allerlei andere klusjes die voorbij komen. Maar Monique wil meer doen.

In het asiel zitten meer dan 600 honden die -ondanks de gewelidge inzet van de vrijwilligers- weinig meer te doen hebben dan hun dagen slijten in afwachting van een nieuwe lieve baas. Deze honden hebben veel plezier van een leuke knuffel. De pups kunnen daar lekker tegenaan kruipen en de grote honden kunnen er mee spelen. Monique is dan ook op zoek naar knuffels. Heel veel knuffels. De mooiste knuffels verkoopt ze op rommelmarkten en braderieën. De opbrengst gaat volledig naar het asiel. De knuffels zonder korrels in het lijfje (vanwege verstikkingsgevaar) komen bij de honden in de kennels te liggen.

Heb jij knuffels waar je afstand van wilt doen? Lever ze in bij Omroep West! Laan van 's-Gravenmade 2 in Den Haag. Bij Monique thuis inleveren in Hillegom kan ook. Mail voor haar gegevens naar superdebby@omroepwest.nl