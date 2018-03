Heb jij altijd al in een film willen spelen? Dit is je kans!

DEN HAAG - Regisseur Joosje Duk zoekt nog figuranten voor een nieuwe film genaamd Glad IJs. SuperDebby helpt!

In maart beginnen de opnames voor de film Glad IJs. Regisseur Joosje Duk is op zoek naar mensen die de rol van figurant op zich willen nemen in de film. Joosje werd onder andere met haar korte film 'Night' bekroond in Amerika en begint nu aan een nieuwe Nederlandse film. Haags acteur Achmed Akkabi, bekend van onder andere zijn rol in de politieserie Moordvrouw, is één van de hoofdrolspelers in Glad IJs.

De film gaat over de groeiende angst voor terroristische aanslagen en wat voor impact dat heeft op het dagelijks leven. Glad IJs speelt zich af bij het loket gevonden voorwerpen van een openbare ijsbaan.

Lijkt het jouw leuk om mee te spelen in de film Glad IJs? Geef je dan op door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl en wie weet zie je jezelf terug in de bioscoop als figurant in de film.