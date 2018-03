Voetbalvereniging zoekt vrijwilligers voor inzamel- en sorteeractiviteiten

DEN HAAG - Voetbalvereniging Lekkerkerk zoekt versterking voor verschillende inzamel- en sorteeractiviteiten. Er worden vrijwilligers gezocht die meerdere dagen kunnen meehelpen op de voetbalvereniging.

Al jaren is Hans van der Wouden vrijwilliger bij voetbalvereniging Lekkerkerk. Hij doet hier 6 dagen in de week verschillende werkzaamheden, waaronder het sorteren en inzamelen van oud papier. De laatste tijd is Hans iets minder fit en kan hij niet meer alles alleen doen en daarom is hij op zoek naar vrijwilligers die de papierploeg op de voetbalvereniging kunnen komen versterken.

Het inzamelen van oud papier is een grote bron van inkomsten voor de voetbalclub, alleen is Hans niet fit genoeg meer om alles alleen te doen. De voetbalvereniging zou er daarom niet aan moeten denken dat het inzamelen van het oud papier stopt. Af en toe krijgt Hans hulp van andere mensen op de voetbalclub, maar er is nog altijd versterking nodig in het team. De voetbalvereniging in Lekkerkerk is de enige plek in de buurt waar je als inwoner van de stad je oud papier kunt brengen.

Ben jij iemand die graag vrijwilligerswerk doet en zou je het leuk vinden om vrijwilliger te worden bij VV Lekkerkerk? Laat het dan weten door een mail te sturen naar superdebby@omroepwest.nl en dan brengen wij je in contact met Hans.