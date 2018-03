Praat mee: Waarom stemmen we altijd op woensdag?

REGIO - Op 21 maart gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke verkiezing in Nederland wordt altijd gehouden op een woensdag, maar waarom is dit? Vragensteller Jan van der Voort uit Sassenheim stuurde deze vraag in via de rubriek Praat Mee. Wij gingen op zoek naar het juiste antwoord.

‘De reden dat we altijd op woensdag stemmen is eigenlijk een hele praktische’, zegt Ron de Jong van de Kiesraad. Nadat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, was er behoefte aan meer stemlokalen. Vooral de basisscholen kwamen in aanmerking. De Jong: ‘Daarom is de keus gevallen op de woensdag, omdat dat het minst belemmerend was voor de basisscholen.’

Vanaf 1951 is woensdag als vaste stemdag opgenomen in de wet. Hier ging nog wel een discussie aan vooraf. Waarom stemmen we niet op een andere dag dan woensdag? ‘Als er maandag gestemd zou worden, moeten de voorbereidingen voor het stemmen in het weekend plaatsvinden,’ legt De Jong uit.



Religieuze overwegingen

Verder zijn er nog religieuze overwegingen. ‘Vrijdag en zaterdag vielen af vanwege de sabbatviering en de zondag is een rustdag voor de protestantse Nederlanders. Van de dinsdag, woensdag en donderdag die overbleven is de woensdag het meest praktisch omdat deze dag de minste belemmeringen voor het basisonderwijs opleveren’, zegt De Jong.

Maar hoe belangrijk zijn de religieuze afwegingen tegenwoordig? De Jong zegt dat religieuze bezwaren in Nederland altijd al een grote rol hebben gespeeld. ‘Men heeft de bezwaren altijd willen respecteren, ook al gaat het misschien om een kleine groep.'



Praat Mee!

