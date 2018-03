Duitse steun voor Haagse CDA-lijsttrekker Karsten Klein

DEN HAAG - Een van de machtigste Duitse politici heeft zijn steun uitgesproken voor de Haagse CDA-leider Karsten Klein. In een tweet wijst CDU-kopstuk Peter Altmaier erop dat Den Haag een stabiel bestuur nodig heeft. 'Hartstikke leuk', zegt de CDA-lijsttrekker in een reactie.

Altmaier was de laatste jaren de rechterhand van bondskanselier Angela Merkel. Van december 2013 tot oktober vorig jaar was hij minister zonder portefeuille en chef van het Bundeskanzleramt, het Duitse equivalent van het ministerie van Algemene Zaken. Daarna werd hij waarnemend minister van Financiën, tot er een nieuwe regering is geïnstalleerd. In het nieuwe Duitse kabinet krijgt hij de portefeuille Economische Zaken.

Klein zegt hem al een jaar of zes persoonlijk te kennen. Hij leerde een van de belangrijkste adviseurs van Merkel kennen tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomsten van de christendemocratische partijen in Limburg. Ook bezocht hij hem thuis in Berlijn. 'Hij is heel internationaal ingesteld. Zo spreekt Altmeier ook vloeiend Nederlands’, vertelt de Haagse CDA-leider. ‘En hij volgt ook de Nederlandse politiek met grote interesse.'



Afscheidsdiner

De sterke band tussen beide politici wordt volgens Klein ook onderstreept door het feit dat Altmaier het afscheidsdiner van de ministers uit het tweede kabinet-Merkel verliet voor een gesprek met hem.