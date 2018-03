'We zijn ten einde raad', bewoners centrum Leidschendam willen oplossing voor parkeerprobleem

LEIDSCHENDAM - Inwoners en ondernemers in Leidschendam maken zich zorgen om de parkeermogelijkheden in de oude binnenstad. Het centrum wordt nu volgebouwd met woningen maar parkeerplekken komen er niet bij. Inwoners maken zich hier zorgen over. Ze zijn bang dat er straks niet genoeg parkeerplekken zijn voor hun auto's. Ook vrezen ze dat de - gratis - garage in het centrum straks voor betaald parkeren gebruikt gaat worden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezocht Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep het centrum van Leidschendam maandag.

'Het centrum is mooi opgeknapt, maar maar we zouden graag meer parkeerplaatsen willen hebben', vertelt Fia Vader van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid. 'Want al die bezoekers en ook de centrumbewoners moeten nu elke keer rondjes rijden om een parkeerplaats te vinden. Er zijn nieuwe bouwplannen, maar er wordt niet genoeg ruimte gecreëerd voor auto's door bijvoorbeeld een parkeergarage erbij te bouwen. Die auto's komen nu terecht op plaatsen van bewoners.'

's Ochtends vroeg is het geen probleem, maar om 18.00 uur is er volgens Vader geen parkeerplaats meer te vinden. 'Dan zitten de restaurants vol, in de zomer ook de terrassen en zijn dus ook de parkeerplaatsen bezet. Dan kun je wel een blauwe zone instellen, maar daar heeft een bewoner die een ontheffing heeft niks aan. Want de plek is dan toch al bezet. Liever dus meer parkeerplaatsen.'



'Het wordt steeds erger'

Vader wijst erop dat er vaak over dit onderwerp is ingesproken tijdens vergaderingen van de gemeente, maar dat dit niet het gewenste effect had. 'We zijn we echt ten einde raad. Het wordt steeds erger.' Zij opteert voor een parkeergarrage met twee lagen - 'en misschien drie' - ergens in het Damcentrum. 'Want waarom zou je iedereen in de rondte te laten rijden? Dat zorgt voor extra uitstoot - slecht voor het milieu - en mensen raken geïrriteerd. Op een gegeven moment zullen ze hier niet meer langskomen omdat ze weten dat ze geen parkeerplaats hebben. Dat kan toch niet de opzet zijn van een mooi centrum en zoveel activiteiten bij de sluis?'

VVD'er Bart Eleveld vindt een parkeergarage ook een goede optie. De partij diende tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering nog een motie in om hier onderzoek naar te laten doen. 'Daar dit is weggestemd door de coalitie. Blijkbaar is hier geen draagvlak voor.' Dat vindt hij erg jammer. 'Een parkeergarage is duur', benadrukt de partij Gemeentebelangen. 'Wij kijken naar andere oplossingen.'