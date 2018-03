Van Gogh schilderde een stadsgezicht...maar van welke stad?

REGIO - 'Stadsgezicht met ophaalbrug', zo heet het werk van Vincent van Gogh dat binnenkort te koop wordt aangeboden op de internationale kunstbeurs TEFAF. Maar op welke stad keek de schilder? Op het schilderij zien we een idyllisch ophaalbruggetje, oud-Hollands huisje aan het water en een gebouw met een koepeldak met torentje. In de verte staat een molentje. Wie weet waar dit is, mag het zeggen.

Het is één van de werken die Vincent achterliet bij zijn moeder in Nuenen toen hij in november 1885 via Antwerpen naar Parijs vertrok. 'De exacte locatie van het afgebeelde stadsgezicht is nog niet gevonden', vertelt Ivo Bouwman, van de gelijknamige Haagse kunsthandel. Hij begeleidt de verkoop. Het werk is al 114 jaar in privébezit, maar komt nu op de markt. Vraagprijs: 1,4 miljoen euro.

Op de Facebook-pagina van Omroep West komen de eerste suggesties binnen: 'Dit is Alkmaar, bij de Molen van Piet', of, 'De Rotterdammerpoortbrug in Delft'. Ook Voorburg, Utrecht, Leidschendam en Dordrecht worden genoemd. Herken jij het stadsgezicht? Laat het ons weten. Mail - liefst met een foto van de huidige situatie - naar: online@omroepwest.nl.

