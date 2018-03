Verlengde Veilingroute wordt Westlandroute

WESTLAND - Als de Verlengde Veilingroute op 15 maart wordt aangesloten op de Veilingroute, krijgt de weg direct een andere naam. Dat meldt mediapartner WOS. Het wordt Westlandroute bevestigt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. De nieuwe weg komt te liggen tussen het Vlietpolderplein en de bocht in de Veilingroute ter hoogte van de Lange Broekweg.

De Westlandroute wordt overigens eerst op de Veilingroute aangesloten door middel van een tijdelijke rotonde. Als later dit jaar de Veilingroute is verdubbeld naar twee keer twee banen wordt dit veranderd in een kruising. De naamsverandering is op verzoek van de gemeente Westland.