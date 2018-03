Oude manege is 'doorn in het oog' van gemeente Noordwijk

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk wil dat de voormalige manege Meeuwenoord aan de Northgodreef in Noordwijk wordt gesloopt. Afgelopen weekend woedde voor de derde keer in twee jaar tijd een flinke brand op het terrein. 'Drie keer is scheepsrecht', stelt de gemeente.

In het pand zit asbest. Daarom wil de gemeente dat de eigenaar van de oude manege - Bever Holding - het pand volledig saneert en daarbij alle regels voor asbestverwijdering in acht neemt. 'Maar hij is niet bereid er de knip voor te trekken', aldus de gemeente.

De voormalige manege ligt in het duingebied van Noordwijk. Het terrein is een doorn in het oog van de gemeente. Er is al eerder geprobeerd de sanering en sloop juridisch af te dwingen, na de brand van april 2017. De eigenaar heeft hierop bezwaar gemaakt en de zaak ligt inmiddels bij de rechter.



Risico voor mensen, dieren en natuur

Burgemeester Jan Rijpstra heeft geen zin om de uitkomst van deze rechtszaak af te wachten. 'We zijn bijna een jaar bezig om de eigenaar aan te zetten om op een fatsoenlijke manier de locatie te saneren en slopen. Dat is echt nodig. De locatie lokt brandstichting uit, zo blijkt. Met elke keer alle risico's van dien voor mensen, dieren en de natuur', aldus Rijpstra.

Hij wil het er niet bij laten zitten. 'Deze week nog volgt een schouw voor een bouwkundig constateringsrapport. De eerste concrete stap.'



Drie branden

In januari 2016 was de eerste brand in de manege. Toen kwam er asbest vrij en werd een deel van het duin afgesloten. In april 2017 sloegen opnieuw de vlammen uit het pand. In nacht van 3 naar 4 maart jl. was er voor de derde keer brand.

Het is niet de eerste keer dat Bever Holding in opspraak komt. Eerder waren er ook al problemen met de gemeenten Wassenaar en Leiden. Het bedrijf zou te boek staan als 'krottenkoning'.

Bever Holding was maandag niet in de gelegenheid te reageren op de zaak.

