Haagse (73) overlijdt na ongeluk met vrachtwagen Foto: Regio15

DEN HAAG - De vrouw die maandagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Schaarsbergenstraat en de Nunspeetlaan in Den Haag is overleden, dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 73-jarige Haagse.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Na de aanrijding werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is door de hulpdiensten onder de vrachtwagen vandaag gehaald. Daarna is ze met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. De bestuurder van de vrachtwagen heeft op het bureau een verklaring afgelegd.