Omwonenden Rijnlandroute: 'Wij zijn bang voor schade aan ons huis'

DEN HAAG - De aanleg van de Rijnlandroute, de verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden, is al volop aan de gang. Toch zijn er nog steeds mensen langs de route die grote zorgen hebben. Dat de weg er komt hebben ze vrede mee, maar ze zijn bang voor schade aan hun huis door het boren van de tunnel onder Voorschoten.

Je woont er prachtig aan de Vlietweg in Leiden; rustig en landelijk. Maar sinds kort komt het werk aan de Rijnlandroute praktisch in hun achtertuin. Huizen vlak ernaast zijn al onteigend en deels gesloopt. Dat dreigt ook voor het huis van Thomas en Laura van Albada, maar uiteindelijk kunnen ze er blijven wonen.

Vanuit hun achtertuin is te zien hoe het werk aan de Rijnlandroute aan de kant van de A4 vordert. 'Het komt nu wel heel dichtbij', zegt Laura van Albada. 'Het voelt onzeker omdat we niet weten hoe groot het project en de overlast nu echt gaat worden.'



Zorgen

'We zijn gewoon heel bezorgd', vult haar buurman Piet Kranenburg aan. 'Want de hele procedure is begonnen met een rapport van ingenieursbureau Grontmij waarin staat dat onze panden grote kans hebben op beschadigingen omdat de bodem hier zo slap is.'

Een ander verhaal komt van veehouder Wilbert van der Post. Hij moet land afstaan voor de aanleg van de Rijnlandroute. De provincie zou dan land in de omgeving kopen zodat Van der Post zijn bedrijf daar zou kunnen voortzetten, maar dat loopt anders omdat de grond te duur blijkt te zijn.



Onteigening

En dus moet Van der Post zelf maar op zoek naar land. 'Ik heb wel een iets hogere prijs gekregen voor mijn land, maar als ik ergens wat terug zou willen kopen moet ik 200.000 euro op tafel leggen', aldus Van der Post. Omdat hij anders onteigend zou worden is hij daarom maar akkoord gegaan met de deal.

De provincie Zuid-Holland zegt in verband met de privacy van de betrokkenen geen uitspraken te doen over de grondaankoop.



Schadeprotocol

De bewoners hopen nu dat ze in overleg met de provincie tot een goed schadeprotocol kunnen komen. Volgens de provincie Zuid-Holland is daar ook regelmatig contact over met de bewoners. Zodra de details van het werk bij de aannemen bekend zijn, kan een betere inschatting worden gemaakt van de risico's. Volgens de provincie wordt eventuele schade vergoedt.