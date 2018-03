Bouw Legoland Discovery Centre op Scheveningen officieel van start

DEN HAAG - De bouw van het Legoland Discovery Centre op Scheveningen is maandag officieel begonnen. Wethouders Boudewijn Revis (Buitenruimte) en Karsten Klein (Stedelijke Economie) hebben op de Scheveningse boulevard het startsein gegeven. De attractie moet in de tweede helft van 2019 open gaan voor publiek.

'Het Legoland Discovery Centre past uitstekend bij de ontwikkelingen die nu plaatsvinden op de Noordelijke Boulevard', zegt Revis. 'Met deze indoorattractie en de straks vernieuwde Middenboulevard en de huidige ontwikkelingen op de Noordboulevard kan Scheveningen Bad weer dé badplaats van Noord-West Europa worden.'

'Legoland betekent voor Den Haag en Scheveningen in het bijzonder een enorme economische impuls', vult wethouder Klein hem aan. 'Niet alleen voor het toerisme, maar ook voor de werkgelegenheid in Scheveningen.'



Aantrekkelijk Scheveningen

Den Haag wil dat de badplaats het hele jaar door interessant en aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers. Het Legoland Discovery Centre maakt deel uit van de plannen om dat te realiseren. Op de plek waar eerst Vitalizee stond, verrijst binnenkort een gebouw van drie verdiepingen. Daar komen behalve de winkel van het Legoland Discovery Centre ook diverse horecagelegenheden.

De komst van Legoland naar Scheveningen ging niet zonder slag of stoot. In de gemeenteraad ontstond flinke ruzie over het dossier. Dat liep uiteindelijk met een sisser af.

