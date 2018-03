OM in hoger beroep in zaak gifuitstoot Sterigenics Zoetermeer

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in de zaak Sterigenics. Vorige maand besliste de rechter dat het chemiebedrijf en de gemeente Zoetermeer niet gestraft worden voor de jarenlange uitstoot van een kankerverwekkende stof.

De rechtbank sprak Sterigenics vrij en vindt dat de gemeente strafrechtelijke immuniteit heeft. Volgens de rechter kan een gemeente alleen strafbaar worden gesteld als er sprake is van een levensbedreigende situatie. En dat was niet zo, oordeelde de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis, omdat de officier meer tijd nodig heeft om het vonnis te bestuderen. Voor het indienen van een hoger beroep hebben partijen 14 dagen de tijd. 'Het vonnis is ingewikkeld, daar hebben we meer tijd voor nodig,' zegt een woordvoerder van het OM.



Zuur

Omwonenden van het bedrijf waren teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. 'Het is zuur dat de gemeente hier gewoon mee weg komt,' zegt Agnes Bruijn van het actiecomité Sterigeniks.

Sterigenics reinigde tot 2010 medische apparatuur en kleding in een pand op de Storkstraat. Door een defect aan de naverbrandingsinstallatie werd tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van het kankerverwekkende ethyleenoxide verspreid via de noodpijp. In 2010 sloot Sterigenics de vestiging in Zoetermeer.



Lessen geleerd

Het bedrijf wilde niet reageren op de uitspraak. De gemeente Zoetermeer reageerde: 'Er zijn lessen geleerd die in de toekomst beter moeten voorkomen dat bedrijven in Zoetermeer ongeoorloofd afvalstoffen kunnen uitstoten.'