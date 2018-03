Verhalen uit Gouda gezocht

GOUDA - Je kent ze wel: die plattegronden en wegenkaarten waar alleen gebouwen, wegen of bruggen op staan. Saai! Dit dacht ontwerper Michel Linthorst ook en zoekt nu naar mooie verhalen uit Gouda voor het project 'De Geheugenkaart van Gouda'

'Wat je vaak niet ziet, zijn de bewoners van de stad. Ieder met zijn eigen geschiedenis, dromen en verhalen. Iedereen heeft wel een favoriete plek of herinnert zich een verhaal over kleurrijke mensen of mysterieuze huizen', aldus Michel Linthorst. Met de Geheugenkaart van Gouda brengt hij, samen met Gouwenaars, deze dromen en herinneringen in kaart. Vanuit deze gedachte gaat hij op zoek naar enthousiaste Gouwenaars met een verhaal. 'Ik hoop vooral dat er veel interactie en verbinding door de Geheugenkaart van Gouda op gang komt', aldus Michel.

Verhalen gezocht

Heb jij een mooi verhaal over een markante Gouwenaar? Een favoriet of geheim plekje in Gouda? Een lied geschreven over Gouda?'

laat het weten, dan kan Michel de mooiste kaart tekenen die ooit gemaakt is van Gouda! Lever je verhaal in op: www.goudsegeheimen.nl

of mail even naar superdebby@omroepwest.nl. De verhalen zelf komen in het Museum in Gouda te hangen.