Afscheid van de 'Koeietiet': broodjeszaak Dopmeijer sluit eind april haar deuren

DEN HAAG - Na 108 jaar verdwijnt een begrip uit de Haagse regio: de broodjeszaak van John en Allie Dopmeijer aan de Rijswijkseweg sluit in april haar deuren. Zo komt er een einde aan de beroemde broodjes, zoals hun eigen broodje bal en uierboord (in de volksmond: 'Koeietiet').

'Het is niet gelukt om opvolgers te vinden', zegt John. 'Ik legde onder meer mijn dochter voor om de zaak door te zetten, maar die zei dat ze daar liever niet aan begon. Ze had ons de afgelopen tientallen jaren hard zien werken. Ze zei dat ze dan zeker drie man personeel erbij moest aannemen.'

Zelfs met een bescheiden vraagprijs van 72.500 euro lukte het niet om een nieuwe eigenaar te vinden. Het bedrijfspand gaat over naar een investeerder, zegt John. 'Het heeft drie maanden te koop gestaan, maar de verkoop liep niet gemakkelijk.' Op 1 mei moet de winkel leeg worden opgeleverd.



Genoeg gewerkt

John en Allie hebben op hun 67ste genoeg gewerkt, vinden ze. 'Het was een hele opluchting toen we het besluit genomen hadden', erkent John. 'Daar ben ik wel blij mee, hoor. Afgelopen zondag heb ik voor het eerst tot 8.30 uur uitgeslapen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb mogen doen.'

Voor de vaste klanten heeft broodjeszaak Dopmeijer nog een feestelijk afscheid in petto. 'Op 13 april geven we een borreltje met een lekker hapje voor onze trouwe gasten. Tot begin april kunnen er nog bestellingen voor erwtensoep en balletjes gehakt worden geplaatst. Daarna houdt het op. Dan gaan we erop uit met de boot, familie bezoeken en even goed uitrusten. Achter de geraniums zitten? Nee hoor, die geraniums mogen ze houden!'

BEKIJK OOK: Broodje Bal en 'Koeietiet' dreigen na 108 jaar te verdwijnen