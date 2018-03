Gebouw voormalige Amerikaanse ambassade weer in Haagse handen

DEN HAAG - Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag is maandag officieel overgedragen aan de gemeente. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, overhandigde de sleutel van het karakteristieke pand aan het Lange Voorhout aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

'Dit gebouw heeft duidelijk een plek in de harten van velen', zegt ambassadeur Pete Hoekstra. 'Sommige mensen hebben hier mensen meer dan dertig jaar gewerkt. We hebben nu een prachtig gebouw in Wassenaar, maar het is goed om te weten dat dit gebouw een nieuwe bestemming krijgt.'

Den Haag heeft 'een grote uitbreiding' ondergaan, glimlacht burgemeester Krikke. 'Het grondgebied van de Amerikaanse ambassade is nu weer Haags grondgebied. En dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk. Toen ik gisteravond langs het gebouw liep, zag ik voor het eerst dat de hekken voor het pand weggehaald waren. Het grote verschil is dat je nu ziet hoe prachtig dit gebouw is, dat vind ik wel heel bijzonder.'



Plannen

De gemeente onderzoekt of in het gebouw een combinatie van een museum en een hotel kan komen. 'Als dit gebouw mooi wordt opgeknapt, dan is het echt een parel voor deze stad', zegt Krikke. Voor het zover is kunnen belangstellenden het rijksmonument bezoeken.



Als dit gebouw mooi wordt opgeknapt, dan is het echt een parel voor deze stad. Pauline Krikke - burgemeester Den Haag

De Amerikaanse ambassade is verhuisd naar het John Adams Park in Wassenaar . John Adams was de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland en de tweede president van de Verenigde Staten.

LEES OOK: