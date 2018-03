Deel dit artikel:











Poolbiljarter Feijen terug aan de top na blessure Niels Feijen | Foto: ANP

DEN HAAG - Poolbiljarter Niels Feijen heeft in Gibraltar de World Pool Masters gewonnen. De 41-jarige Hagenaar bekroonde daarmee zijn terugkeer na een slepende elleboogblessure. Feijen, bijgenaamd 'The Terminator', versloeg in de finale de Amerikaanse topspeler Shane van Boening (8-4).

De Nederlander won het prestigieuze toernooi vijf jaar geleden ook al. Feijen stond het afgelopen half jaar aan de kant vanwege een ontsteking aan zijn elleboog. Hij moest zelfs geopereerd worden. Met zijn overwinning in Gibraltar verdiende de poolbiljarter 20.000 dollar, omgerekend ruim 16.000 euro. Feijen heeft een wereldtitel en meerdere Europese titels op zijn erelijst staan.