Zeldzaam plaatje: Bibberende zilverreigers zoeken elkaar op bij Ackerdijkse Plassen

PIJNACKER-NOOTDORP - Tijdens een excursie rondom de Ackerdijkse Plassen schoot fotografe Hanneke Luijting afgelopen weekend een bijzonder plaatje. Tientallen grote zilverreigers, normaal gesproken heel zelfstandige vogels, kropen dicht bij elkaar in de strijd tegen de ijzige kou.

Elke winter overnachten deze reigers in het grotendeels afgesloten natuurgebied vlakbij Pijnacker-Nootdorp. 'Deze zelfstandige dieren gaan normaal gesproken hun eigen gang', weet boswachter Natascha Hokke. 'Dan staan ze langs het water om te jagen op vissen, kikkers of muizen. Maar dit keer was het te koud om op stap te gaan.'

Tijdens een van de weinige excursies in het gebied stond een grote groep van deze grote zilverreigers te wachten tot de kou eindelijk voorbij zou trekken. 'Die dieren wachtten heel bewust tot de omstandigheden zouden opknappen. Die wilden blijkbaar geen energie verspillen om naar een andere vijver of plas te vliegen op zoek naar een verse prooi.'

