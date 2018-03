'You Sexy Thing': Parkpop Saturday Night brengt funk, soul en disco naar Zuiderpark

DEN HAAG - De Britse pop/soulband Hot Chocolate, bekend van 'You Sexy Thing', komt naar het Haagse Zuiderpark tijdens Parkpop Saturday Night. De organisatie van het festival meldt ook dat Kiss Forever, Europa's nummer één Kiss tribute band, aan de line-up is toegevoegd.

Begin jaren '70 steeg Hot Chocolate naar de top van de hitlijsten met soulvolle klanken, een funky sound en sexy teksten. In vijftien jaar scoorde de band ruim dertig hits, waaronder 'It Started With A Kiss' en 'You Sexy Thing'.

De organisatie komt later nog met 'enkele verrassingen' waarmee de line-up compleet wordt gemaakt. Eerder werden Kim Wilde, Clouseau, Jason Donovan, The Boss UK en de hit show 90's NOW aangekondigd.

