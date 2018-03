Ook Yes-R en Blackbird naar gratis festival Waterpop

WATERINGEN - Rapper Yes-R, zangeres Blackbird, het Belgische hiphopduo Blackwave en de Westlandse dj Bombastic komen optreden op Waterpop. Dat heeft de organisatie van het gratis festival in Wateringen maandag bekendgemaakt.

Blackbird is de artiestennaam van Merel Koman, die onder meer bekend is van het nummer Lost in the Middle. Het Antwerpse hiphopduo Blackwave verbindt volgens de organisatie hiphop met een vleugje jazz. Dj Bombastic uit Naaldwijk baarde in 2016 opzien toen hij het Nederlands record Langste dj-set verbeterde naar 84 uur.

Eerder werden al de namen van Wulf, Projekt Rakija en Leid de Leeuw Band aangekondigd. Waterpop wordt gehouden op zaterdag 28 juli, meldt de WOS, mediapartner van Omroep West.

