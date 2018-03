Vier restaurants ontruimd vanwege brand

DEN HAAG - Vier restaurants aan de Scheveningse Dr. Lelykade zijn maandagavond ontruimd vanwege een brand. Volgens de brandweer woedde de brand in het dak tussen twee restaurants, waaronder het Turkse restaurant Liman.

De vlammen sloegen uit het dak. 'Maar die zijn nu niet meer te zien', zegt de brandweerwoordvoerder. Even na 22.00 uur was de brand onder controle. De restaurantbezoekers staan op straat of zijn naar huis gegaan. 'Het is druk hier op straat', zegt de woordvoerder.

Hij verwacht dat een aantal van de restaurants op korte termijn wordt vrijgegeven. Bij de brand is niemand gewond geraakt.



Grote brand

De brandweer schaalde op naar een grote brand. 'Dat is omdat we zijn uitgerukt met drie blusvoertuigen', verklaart de woordvoerder. 'Om er zo zeker van te zijn dat de brand zich niet kan verspreiden.'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.