Vijf restaurants tijdelijk ontruimd vanwege brand

DEN HAAG - Vijf restaurants aan de Scheveningse Dr. Lelykade zijn maandagavond tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Volgens de brandweer woedde de brand in het dak tussen twee restaurants, waaronder het Turkse restaurant Liman. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

'De vlammen sloegen rond 21:00 uur uit het dak', vertelt een dame van de sportschool aan de overkant van de Dr. Lelykade. 'Het was echt een flinke brand. De hele achterkant ligt eruit bij restaurant Liman.' Even na 22.00 uur was de brand onder controle. Ruim een half uur later werden de restaurants weer vrijgegeven.

'Voor de maandagavond was het best wel druk,' vertelt de eigenaar van restaurant Waterproef, 'de ontruiming ging heel rustig. De meeste gasten zaten al aan de koffie, hebben gewoon betaald en zijn naar huis gegaan. Een enkeling komt vandaag nog even betalen. We hebben er geen financiële schade van.'

Grote brand

'We hadden net het hoofdgerecht op en zouden aan het toetje gaan beginnen', zegt één van de restaurantbezoekers die restaurant Encore by Simonis moest verlaten. 'Jassen halen en naar buiten allemaal. Er was geen paniek. Je hoorde een hoop herrie van de brandweerwagens.'

De brandweer schaalde op naar een grote brand. 'Dat is omdat we zijn uitgerukt met drie blusvoertuigen', zegt een woordvoerder. 'Om er zo zeker van te zijn dat de brand zich niet kan verspreiden.'

De brand is ontstaan in een afzuigkanaal. De oorzaak wordt nog onderzocht. Restaurant Encore, Greekz aan de Haven, La Stella Marina en Waterproef gaan dinsdag gewoon weer open. Voor restaurant Liman, waar de brand ontstond, is dat onzeker.