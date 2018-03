Deel dit artikel:











Hilbrand Nawijn dinsdag te gast bij Muijs in de Morgen Hilbrand Nawijn (Foto: ANP)

ZOETERMEER - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom schuiven de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio aan in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. Dinsdag is lijsttrekker Hilbrand Nawijn van Lijst Hilbrand Nawijn uit Zoetermeer aan de beurt.

Nawijn werd in 2002 namens de Lijst Pim Fortuyn (LPF) minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie in het eerste kabinet-Balkenende. Vanuit die functie deed hij omstreden uitspraken over onder meer de doodstraf. Na de ondergang van de LPF probeerde Nawijn het nog met de Partij voor Nederland, maar zonder succes. Meer succes heeft hij als gemeenteraadslid in Zoetermeer. Daar zit hij sinds 2006 in de raad namens de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN). In 2016 kreeg hij te maken met LHN-raadslid Juliëtte Meurs-Troch, die ondanks afspraken uit de fractie stapte. Lijsttrekkers

De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Woensdag is het de beurt aan Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) uit Den Haag. Donderdag en vrijdag zullen de Haagse politici Karsten Klein (CDA) en Richard de Mos (Groep De Mos) aanschuiven.