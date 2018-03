Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Den Haag Steekpartij in de Fugastraat Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een steekincident in de Fugastraat in Den Haag is maandagavond iemand gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden, bevestigt een woordvoerder van de politie, die verder geen details over het incident geeft.

De steekpartij heeft zich volgens Regio15 in een woning afgespeeld. Het slachtoffer werd met een hoogwerker van de brandweer uit de woning gehaald en werd daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Over de identiteit of de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.