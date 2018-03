West Wekker: Restaurants ontruimd vanwege brand en einde van broodjeszaak Dopmeijer

DEN HAAG - Goedemorgen! Bezoekers van vier Haagse restaurants moesten gisteravond plotseling hun diner onderbreken vanwege een brand. En Delft heeft er vanaf zondag een nieuw museum bij. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 6 maart.

1. Vier restaurants tijdelijk ontruimd vanwege brand

Vier restaurants aan de Scheveningse Dr. Lelykade zijn gisteravond tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Volgens de brandweer woedde het vuur op het dak tussen twee restaurants, waaronder het Turkse restaurant Liman. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

2. Gewonde bij steekpartij in Den Haag

Bij een steekincident op de Fugastraat in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden.

3. Madame de Berry opent museum in Delft

Delft heeft er vanaf zondag een bijzonder museum bij. De oprichter van Mojo Concerts, Berry Visser, heeft van zijn woonhuis een museum annex theater gemaakt.

Dinsdag om 8.10 uur is Visser te horen in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

4. Afscheid van de 'Koeietiet': broodjeszaak Dopmeijer sluit eind april haar deuren

Na 108 jaar verdwijnt een begrip uit de Haagse regio: de broodjeszaak van John en Allie Dopmeijer aan de Rijswijkseweg sluit in april haar deuren. Zo komt er een einde aan de beroemde broodjes, zoals hun eigen broodje bal en uierboord (in de volksmond: 'Koeietiet').

5. Gebouw voormalige Amerikaanse ambassade weer in Haagse handen

Sinds een maand is de Amerikaanse ambassade niet meer te vinden aan het Lange Voorhout in Den Haag, maar gevestigd in Wassenaar. Wat er gaat gebeuren met het leegstaande gebouw aan het Lange Voorhout is nog niet bekend, maar gisteren werd het pand wel weer officieel overgedragen aan de gemeente Den Haag.

Weer: Overwegend bewolkt met in de middag plaatselijk wat lichte regen. Het wordt zo'n 10 graden.

