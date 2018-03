Botsing bestelbusjes en auto veroorzaakt monsterfile op de A4

LEIDSCHENDAM - Op de A4 naar Amsterdam moest het verkeer dinsdagochtend rekening houden met een lange file. Bij Leidschendam gebeurde rond 6.15 uur een ongeluk. Hierbij waren vier busjes en een auto betrokken. Drie rijstroken werden afgesloten.

Rond 7.30 uur had de file - die begint bij Ypenburg - een lengte van meer dan veertien kilometer. De vertraging bedroeg op dat moment ruim 2,5 uur. Volgens ANWB-woordvoerder Erwin de Hart stond het verkeer 'hart-stik-ke stil'. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.



Nog twee ongelukken

De Hart raadde automobilisten om 6.30 uur aan de A44 te nemen, maar dat had om 7.30 uur geen zin meer. Toen stond het ook daar 'he-le-maal vast'. Om 7.40 uur werden de afgesloten rijstroken van de A4 weer vrijgegeven en nam de file snel af in lengte. Toch bedroeg de vertraging om 8.45 uur nog altijd zo'n twintig minuten. 'Dat is best veel als je nagaat dat de weg al een uur open is.' Op de A44 zijn automobilisten ook zo'n twintig minuten extra kwijt. De Hart spreekt van een 'rumoerige spits. '

Naast het grote ongeluk bij Leidschendam gebeurde er rond 7.00 uur nog een ongeluk op de A4 naar Amsterdam, bij Plaspoelpolder. Dit leidde rond 7.15 uur tot vijf kilometer file tussen Delft en industrieterrein Plaspoelpolder. Hier werd de rechterrijstrook afgesloten. Om 8.00 uur werd deze rijstrook weer vrijgegeven en reed het verkeer hier weer goed door.

Op de A12 liep het verkeer rond 8.30 uur na een ongeluk vast voor Den Haag-Malieveld. Deze file begon bij Bleiswijk en had een lengte van elf kilometer, maar om 9.00 uur werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven.

