'Criminaliteitscijfers kunnen nog eindje naar beneden', Nawijn legt nadruk op veiligheid Zoetermeer

ZOETERMEER - Veiligheid. Dat is een heel belangrijk punt tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor Lijst Hilbrand Nawijn in Zoetermeer. Dat benadrukte Nawijn dinsdagochtend in het programma 'Muijs in de Morgen' op Radio West.

'Uit cijfers blijkt dat het al beter gaat in Zoetermeer', vertelde Nawijn. 'Maar de criminaliteitscijfers kunnen wat mij betreft nog wel een eindje naar beneden.'

Hij wil extra aandacht voor de scholen. 'Die zijn niet allemaal veilig', vindt hij, zonder hier dieper op in te gaan. Hij wil onder meer dat hekken rond scholen 's avonds dicht kunnen.



Ouderen

Verder zou Nawijn graag meer agenten willen. 'Maar daar gaat de minister over. Zoiets wordt besloten in de Tweede Kamer. We krijgen wel handhavers. Die kunnen we als gemeente zélf aanstellen. Dit aantal is de afgelopen jaren al uitgebreid. We willen daarnaast ook meer cameratoezicht, op plekken waar het donker en onveilig is. Gelukkig is er in de loop van het jaar veel gebeurd, maar het kan beter.'

Ouderen vormen een ander speerpunt van zijn partij. 'We hebben in de coalitie de afgelopen vier jaar twee wijkrestaurants voor ouderen kunnen redden', vertelt Nawijn. 'Daar wilden ze de stekker uit trekken. Wij willen er juist twee bíj, om vereenzaming van ouderen tegen te gaan. De inwoners van Zoetermeer worden tenslotte ouder en ouder.'