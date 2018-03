'Een weg door het Gouwebos, no way!', stichting strijdt tegen nieuwe oeververbinding Waddinxveen

WADDINXVEEN - Er was de afgelopen jaren veel te doen over de hefbrug in Waddinxveen. Vanwege een defect was de brug een tijd lang niet te gebruiken. Dit zorgde voor flinke bereikbaarheidsproblemen. Sindsdien wordt er geroepen om een terugkeer van de brugwachter of een nieuwe oeververbinding. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezocht Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep de brug.

Als er wordt besloten tot een nieuwe oververbinding, zou er een weg moeten komen door het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen. Zo'n nieuwe oeververbinding is de Stichting Gouwebos een doorn in het oog. 'Dit bosgebied tussen Waddinxveen en Boskoop wordt heel veel gebruikt', benadrukt Kees Bot. 'Vooral door de mensen uit het noorden van Waddinxveen en het zuiden van Boskoop. Het grenst aan de Voorofsche polder, een beschermd weideveengebied. Als daar een weg doorheen komt, ben je het kwijt.'

De Waddinxveense CDA-fractie diende in 2016 al een motie in waarin werd gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een tunnel onder het Gouwebos. Dit idee alleen al stuit bij Stichting Gouwebos op grote weerstand.



'Noodzakelijker bij Boskoop'

Grote vraag is wat er dan gedaan moet worden aan de bereikbaarheid. 'Het zou best kunnen dat er een oost-westverbinding moet komen', knikt Bot. 'Maar die is veel noodzakelijker bij Boskoop. De Zijde in Boskoop is echt een groot probleem. Dan zou je dus ten noorden van Boskoop een oeververbinding moeten maken.' Daar wordt inmiddels naar gekeken. 'Maar we zijn nog steeds bang dat daarna ook de weg door het Gouwebos aan de orde gaat komen. Onze strijdkreet is: een weg door het Gouwebos, no way!'

De stichting krijgt bijval van PvdA/GroenLinks in Waddinxveen. 'Wij vinden ook dat deze weg er absoluut niet moet komen', benadrukt Halvard Jan Hettema. 'Wij hebben nog een aantal groene longen in de regio, waarvan het Gouwebos er één is. Als je die gaat doorsnijden met een weg, is het einde zoek.'

Geen mogelijkheden

Ook hij richt de blik eerder op het noorden van Boskoop. 'Als ik kijk naar de mogelijkheden hier in Waddinxveen, zijn ze er gewoon niet. Tenzij je wil dat er nog meer verkeer hier in de regio komt, dankzij bij de aanleg van de nieuwe randweg ten westen van Waddinxveen.'