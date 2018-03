Beeldend kunstenaar Ingrid Greijn op zoek naar hardlopers uit Den Haag.

DEN HAAG - Ingrid Greijn is beeldend kunstenaar en maakte eerder al gedetailleerde tekeningen van haar eigen hardlooptracks.

Nu wil de kunstenaar uit Amsterdam, met Haagse routes, nieuw werk maken. Ze is hiervoor op zoek naar hardlopers die regelmatig een vast rondje vanuit het centrum in Den Haag lopen.

Uiteindelijk worden hier grote tekeningen van gemaakt door Ingrid zelf en zijn de foto's te zien tijdens de tentoonstelling 'Het Festival Analog Patronen'. Ingrid verzamelt de hardlooproutes voor haar project op verschillende manieren. De routes kunnen opgeschreven worden in woorden, maar ook op kaart uitgetekend worden. Je kunt ook jouw hardlooproute doorsturen via een tracking app, waar je jouw route helemaal terug kan zien na het hardlopen als je je telefoon meeneemt tijdens het hardlopen.

De tentoonstelling vindt plaats van 25 mei tot en met 16 juni in de Grafische Werkplaats in Den Haag. Ingrid werkt voor dit project samen met de Grafische Werkplaats en inzendingen kunnen het best verstuurd worden naar de Grafische Werkplaats, zodat Ingrid met al de aanmeldingen aan de slag kan gaan. Mensen die Ingrid kunnen helpen met dit project, mogen uiteraard ook komen kijken tijdens de tentoonstelling.

Het inzenden van hardlooproutes kan nog tot 10 maart door ze op te sturen naar Prinsegracht 16 in Den Haag of te mailen naar info@grafischewerkplaats.nl.