Dit is het gemiddelde inkomen van jouw gemeente

DEN HAAG - In Wassenaar wonen de mensen met de hoogste inkomens van onze regio. Hier wordt in een jaar gemiddeld 66,500 euro verdiend. De gemeente Oegstgeest staat op de tweede plek, met 53,000 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het gemiddelde inkomen in 2015.

Onderaan de inkomensladder van onze regio staat Delft. Daar staat de teller op 30,300 euro. Dit komt volgens de hoofdeconoom van het CBS, Peter van Mulligen, omdat Delft een studentenstad is. 'Studenten hebben lage inkomens, dat drukt het gemiddelde inkomen enorm', legt Van Mulligen uit. Van 2011 en 2015 is er weinig veranderd in het gemiddelde inkomen van inwoners uit onze regio.

Bovengemiddeld Een landelijke trend is dat de inkomens in de grote steden lager ligt dan in de randgemeenten. Volgens Van Mulligen komt dat doordat er in steden meer mensen met een uitkering wonen en omdat hier goedkopere huurwoningen zijn. Ondanks dat ligt het inkomen van onze regio hoger dan het landelijke gemiddelde. 'Er is veel bedrijvigheid en er wonen veel hoogopgeleide mensen', verklaart Van Mulligen. Ben jij benieuwd wat er in jouw gemeente wordt verdiend? Op de site van het CBS staan alle gemeenten.



