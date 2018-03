Klaar voor de start? Dit zijn de looproutes en starttijden van de CPC Loop

Bij Omroep West kan je de hele dag de NN CPC Loop 2018 volgen.Tussen 9.15 en 17.45 uur is een livestream van de CPC Loop op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

Alle afstanden starten en eindigen op het Malieveld. De Ernst & Bobby Kinderloop start om 9.10 uur als eerste. Als laatst beginnen de renners van de derde golf voor de NN Halve Marathon (21,1 km); zij schieten om 14.50 uur uit de startblokken.







Tijd

Activiteit

Locatie







09:10 uur

Warming up Ernst & Bobbie Kinderloop

In startvak

09:30 uur

Ernst & Bobbie Kinderloop

Koningskade

10:15 uur

Warming up Triodus Jeugdloop 2,5 km

In startvak

10:30 uur

Triodus Jeugdloop 2,5 km

Koningskade

11:00 uur

5 km Loop Gepresenteerd door AD (incl. Business Runs)

Koningskade

12:00 uur

AA Drink 10 km Loop (incl. Business Runs), 1ste golf

Koningskade

12:15 uur

AA Drink 10 km Loop (incl. Business Runs), 2de golf

Koningskade

12:30 uur

AA Drink 10 km Loop (incl. Business Runs), 3de golf

Koningskade

14:30 uur

NN Halve Marathon (incl. Business Runs), 1ste golf

Koningskade

14:45 uur

NN Halve Marathon (incl. Business Runs), 2de golf

Koningskade

15:00 uur

NN Halve Marathon (incl. Business Runs), 3de golf

Koningskade



Omroep West volgt de NN CPC Loop in Den Haag natuurlijk uitgebreid.

Tussen 9.15 en 17.45 uur is een livestream van de CPC Loop op TV West en op de site.

Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours.

In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

's Avonds is vanaf 20.00 uur in TV West Sport een uitgebreide samenvatting van de dag te zien op TV West. Deze wordt daarna elk uur herhaald tot maandagochtend vroeg.

Alle uitzendingen, het laatste nieuws en het blog zijn natuurlijk ook te volgen via de gratis Omroep West app.

Als je het programma allang in je agenda had staan, kun je hieronder de routes van de verschillende afstanden bekijken. Handig of je nou gaat aanmoedigen of hardlopen!NN CPC Loop: Route Ernst & Bobbie KinderloopNN CPC Loop: Route Triodus Jeugdloop 2,5 kmNN CPC Loop: Route Gepresenteerd door het AD 5 km LoopNN CPC Loop: Route AA Drink 10 km LoopNN CPC Loop: Route Halve Marathon - 21 km