Krakers De Vloek hoeven maar deel ontruimingskosten te betalen aan gemeente De ontruiming van krakersbolwerk De Vloek (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De deurwaarderskosten en de kosten voor toezicht bij de ontruiming van 'De Vloek' op Scheveningen, moeten door de krakers aan de gemeente Den Haag betaald worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag bepaald in de zaak in hoger beroep over de financiële gevolgen van de actie.

De kosten die gemaakt zijn voor het weghalen van spullen en de schoonmaak, hoeven ze niet te betalen aan de gemeente. Volgens het hof heeft de gemeente niet duidelijk kunnen maken wat de kosten hiervan waren. De loodsen op de locatie zijn direct gesloopt en alles is tegelijk afgevoerd. De kosten van beveiliging van het sloopterrein in de periode na de ontruiming zijn voor de gemeente.

De Vloek In 2002 werd de locatie aan de Hellingweg op Scheveningen gekraakt en kwam daar een zogenoemde broedplaats met de naam 'De Vloek'. In 2015 moest de locatie leeg en ontruimd worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Een aantal gebruikers weigerde om vrijwillig te vertrekken, waarna de politie het pand ontruimde. De gemeente Den Haag wilde dat de achtergebleven gebruikers van 'De Vloek' alle kosten zouden vergoeden. Daarover werd een rechtszaak aangespannen. De rechtbank heeft dit bij vonnis van 21 december 2016 gedeeltelijk toegewezen. De gebruikers en de gemeente gingen hiertegen in hoger beroep.