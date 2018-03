'Het was prachtig, maar het is klaar', Annouk van der Weijden stopt met topschaatsen

NIEUWVEEN - Annouk van der Weijden uit Nieuwveen stopt na het WK allround van komend weekend in Amsterdam met topschaatsen. De 31-jarige regerend Nederlands allroundkampioene vindt het naar eigen zeggen 'mooi geweest'.

Van der Weijden veroverde eind januari met overmacht haar eerste allroundtitel in Thialf. Ze won daar drie van de vier afstanden.

Tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang greep ze afgelopen maand net naast de medailles op de 5000 meter. Ze vestigde een persoonlijk record (6.54,17) en dat leek lange tijd genoeg voor een medaille. Maar naast de verrassende winnares Esmee Visser doken in de laatste rit nog twee schaatssters nipt onder de tijd van Van der Weijden die als vierde eindigde. 'Het is mooi geweest. Prachtig zelfs', benadrukt de schaatsster uit Nieuwveen. 'Maar het is klaar.'



'Mooier afscheid kan ik me niet bedenken'

De schaatsster van Team Plantina benadrukt dat ze afscheid neemt met opgeheven hoofd, na haar 'beste seizoen ooit'. 'De teleurstelling over het mislopen van de olympische medaille zal ik nog wel even voelen. Maar dat ik op dat moment mijn beste race kon rijden, maakt mij trots.'

Komend weekeinde vormt Van der Weijden met Ireen Wüst en Antoinette de Jong de Nederlandse afvaardiging op het WK allround, op de ijsbaan die is aangelegd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 'Een mooier afscheid dan tijdens een WK in een uitverkocht Olympisch Stadion kan ik me niet bedenken.'