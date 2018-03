Deel dit artikel:











Frans Bauer te gast bij Muijs in de Morgen Frans Bauer (Foto: ANP)

DEN HAAG - Heb je even voor mij? Woensdagochtend wel, want dan is Frans Bauer te gast bij Radio West. Bauer komt in het programma Muijs in de Morgen praten over zijn nieuwe album 'Levenslied'.

Het nieuwe album van Frans is deze week uitgekomen. De eerste single heet 'Blijf vanavond even bij mij'. De volkszanger wil met de plaat weer terug naar zijn roots. Frans schuift woensdag tussen 8.00 en 9.00 uur aan in de studio bij Bas Muijs. Niet alleen om te praten over zijn album, maar ook om vijf exemplaren weg te geven. Zet dus morgenochtend je radio aan op 89.3fm om kans te maken op het nieuwe album van Frans Bauer.