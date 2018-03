Minister: Gevangenen hadden geen contact met buitenwereld tijdens 'incident met kalashnikov'

DEN HAAG - Gedetineerden hebben geen contact gehad met mensen buiten de gevangenis, tijdens het incident waarin gedreigd zou zijn personeel neer te schieten. Dat antwoordt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming op vragen van Tweede Kamerlid Foort van Oosten (VVD). Volgens de minister was dat onmogelijk, 'omdat alle gedetineerden op hun cel waren ingesloten'.

De penitentiaire inrichting (PI) aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn kwam in januari in het nieuws nadat er een anonieme melding was binnengekomen over een man met een kalashnikov die het personeel bij het verlaten van het pand zou beschieten. 'De telefonische dreigmelding vond plaats nadat alle gedetineerden op cel waren ingesloten', schrijft minister Dekker.

Politieagenten arresteerden een personeelslid in zijn auto. Een half uur later werd hij weer vrijgelaten. 'Hij had er niets mee te maken', bevestigde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij zat op een collega te wachten toen hij werd aangehouden.



Veiligheid

VVD-Kamerlid Van Oosten vroeg de minister op 2 februari om opheldering, omdat hij wilde weten of de veiligheid van het personeel 'op enig moment in het geding' is geweest. Volgens Dekker was daar geen sprake van. 'Meteen na de anonieme telefonische melding zijn de toegangsdeuren van beide locaties van de PI Alphen gesloten om de veiligheid van het personeel en de bezoekers te kunnen garanderen.'

Op de vraag welke maatregelen er worden getroffen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen en het personeel te beschermen, antwoordt de minister: 'Anonieme telefonische bedreigingen kunnen niet voorkomen worden.' Hij laat weten dat de DJI bij incidenten met protocollen werkt.



'Adequaat gereageerd'

'Bij incidenten van dit kaliber worden alle gedetineerden altijd ingesloten en hulpdiensten geïnformeerd', schrijft Dekker. 'Hulpdiensten schatten de situatie in en nemen besluiten die de veiligheid van het personeel, bezoekers en ook gedetineerden moeten waarborgen. Op het incident is door zowel DJI als de politie adequaat gereageerd.'

Er heerst al langere tijd onrust in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. Zo waren er afgelopen jaar onder andere protesten onder de gedetineerden vanwege verkeerd geleverde winkelproducten en werd een pyschologe bijna gewurgd. Er gaan verhalen over smokkelpraktijken en corruptie.



Controles

Dekker zegt dat wordt bekeken of andere apparatuur nodig is om smokkelwaar bij de toegangscontrole effectiever te kunnen detecteren. Hij wil de Tweede Kamer daar voor de zomer over bijpraten.





