Live de verkiezingsuitslag bijwonen? Het kan nog in Den Haag CDA Den Haag wacht de uitslagen af van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 | Foto: ANP

DEN HAAG - Als een van de eersten live op de hoogte zijn van de verkiezingsuitslag in Den Haag en nog politici ontmoeten ook? Het kan nog steeds. Want er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de uitslagavond in het Atrium van het stadhuis, op woensdag 21 maart.

De uitslagavond in Den Haag begint om 21.00 uur. Tijdens de avond maakt burgemeester Pauline Krikke meerdere malen een tussenstand bekend. Verder kan op grote schermen de live-verkiezingsuitzendingen van Omroep West en de NOS worden gevolgd. Aan het einde van de avond – hoe laat precies hangt af van de snelheid waarmee de stemmen worden geteld – presenteert Krikke ook een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt op vrijdag 23 maart om 10.00 uur bekendgemaakt in de raadzaal.

Duizend plaatsen In totaal zijn er duizend plaatsen beschikbaar voor de avond. Op dit moment zijn er een kleine 600 uitgedeeld. Aanmelden kan via de website van de gemeente. De uitslagen zijn de hele avond live te volgen op onze website, app, radio en tv. Lees ook onze serie over markante kandidaat-raadsleden:

Robbie van der Veen (CDA): Een marktkoopman met politieke ambities

Coffeeshophouder Richard Gras (Groep de Mos): 'Ook zonder zestien diploma's kan je de raad in'