Twee Hagenaars aangehouden na neersteken vrouw

DEN HAAG - Bij een steekpartij in Den Haag maandagavond zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Den Haag, van 19 en 54 jaar. Eerder meldde de politie dat er één verdachte was aangehouden.

De steekpartij vond rond 21.30 uur plaats in een huis in de Fugastraat. Een Haagse van 41 raakte gewond. Zij is 'in zorgelijke toestand' naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachten zitten nog vast, hun rol bij de steekpartij wordt onderzocht. Volgens de politie doen Forensische experts dinsdag nog onderzoek in het huis.