Restaurant Liman op Scheveningen voorlopig dicht na brand

DEN HAAG - Restaurant Liman aan de Scheveningse Dr. Lelykade blijft voorlopig dicht. Maandagavond brak er brand uit in de afzuiginstallatie van het Turkse restaurant. 'Het was echt heftig', zegt eigenaar Cemal Karacagun. 'We waren er net op tijd bij.'

Maandagavond rond 21.00 uur breekt er brand uit in de afzuiger in de keuken. 'Personeel is meteen met brandblussers aan de slag gegaan en we hebben direct de brandweer gebeld. Die waren er heel snel,' zegt eigenaar Cemal Karacagun. 'Maar een brand in de afzuiginstallatie is lastig te blussen.'

De bezoekers van het restaurant moeten naar buiten. Ook vier andere restaurants aan de Dr. Lelykade worden ontruimd. 'We hadden een grote groep binnen, die waren net begonnen met eten. Heel vervelend,' zegt Karacagun.

Schade is groot





Een dag na de brand wordt de schade duidelijk. 'We hebben heel veel waterschade. De muren van de keuken, het plafond, allemaal drijfnat. Ik durf geen lamp aan te zetten, de keuken is onbruikbaar.'

Karacagun laat de zolder van het pand zien. Er zit een gat in het dak. 'Hier is de schade echt groot. De hele afzuiginstallatie moet eruit. Dat gaat wel even duren.' De eigenaar van Liman kan lastig inschatten wanneer zijn zaak weer open kan. 'Ik ben bang dat het wel even gaat duren.'



Andere restaurants weer open

De andere restaurants aan de Dr. Lelykade kunnen dinsdag weer gewoon open. 'Er komen vandaag nog wat klanten de rekening betalen, omdat ze halsoverkop de zaak uit moesten. Maar verder hebben we geen financiële schade aan de brand overgehouden,' zegt de eigenaar van restaurant Waterproef.