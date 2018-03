Coffeeshophouder Richard Gras (Groep de Mos): ‘Ook zonder zestien diploma’s kan je de raad in'

DEN HAAG - De spanning stijgt voor raadsleden in spe. Duizenden kandidaten hopen dat ze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een raadszetel kunnen bemachtigen. En daar zitten ook mensen tussen die je niet direct verwacht in de politiek. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan we deze week langs bij drie opvallende Haagse kandidaat-raadsleden. Vandaag deel twee. Richard Gras (Groep de Mos), coffeeshophouder en voormalig profbokser die wil vechten voor Den Haag

Richard Gras is eigenaar van coffeeshop Sky High op de Lutherse Burgwal in de Haagse binnenstad. Jaren geleden maakte hij furore als profbokser. 'Ik was de eerste zwaargewicht professional van na de oorlog', zegt Gras. Maar inmiddels is hij 58 jaar en is er geen sprake meer van een professionele bokscarrière, alhoewel hij nog regelmatig traint.

Nu wil Gras dus 'vechten' voor Groep de Mos. Hij staat op plek veertig van de kandidatenlijst. 'Veel ideeën van mij en lijsttrekker Richard de Mos komen overeen', legt Gras uit. 'Daarom heb ik gekozen voor Groep de Mos. Mijn slogan is: voor een bruisend maar normaal Den Haag.'



Krat bier en zak chips

Hij vindt dat de Haagse politiek zich veel meer moet inzetten om het uitgaansleven gezelliger te maken. 'Den Haag wil dat iedereen met een krat bier en een zak chips op de bank blijft zitten. Er zijn al heel veel buurtcafés gesloten en ik begrijp niet waarom.'

'Als er bijvoorbeeld twee klanten, die teveel gedronken hebben, ruzie krijgen en gaan vechten dan moet de kroeg voor een half jaar dicht terwijl de eigenaar niets aan die vechtpartij kan doen. Ze zoeken gewoon een stok om mee te slaan.'



Coffeeshops verdwenen

Over het coffeeshopbeleid van de afgelopen jaren is Gras minder negatief. 'Een paar jaar geleden waren er nog ongeveer 140 coffeeshops in Den Haag. Dat zijn er nu nog maar een kleine veertig.Eerst dacht ik dat we allemaal weggesaneerd zouden worden. 'Inmiddels ben ik erachter dat alle cowboys en indianen uit de branche zijn verdwenen. Alleen de zaken die zich aan de regels houden zijn overgebleven. Wij van Groep de Mos vinden dat die gewoon open moeten blijven.'

Gras begrijpt de verhalen over drugsverslaving. Maar, zegt hij: 'Ik vergelijk een zakje wiet met een krat bier. Als je een krat bier koopt en je drinkt die in een keer op dan ga je naar de kloten want dan ben je stomdronken. Als je elke dag een jointje rookt, dan is er niets aan de hand. Maar rook je heel veel, dan ga je ook naar de kloten, om het maar even op z'n Haags te zeggen.'



'Ik spreek de taal van de straat'

De kans dat Gras in de gemeenteraad komt is niet groot want hij staat op een onverkiesbare plek. Maar stel dat hij met voorkeurstemmen wordt gekozen, dan neemt hij zijn raadzetel in.

Hij erkent dat een coffeeshophouder in de gemeenteraad apart zal zijn. 'Maar het geeft ook aan dat de politiek wel degelijk anders kan en dat je geen zestien diploma's op zak hoeft te hebben of een universitaire opleiding. Ik weet wat er speelt in de Schilderswijk en in Transvaal en ik spreek de taal van de straat. Dat is ook belangrijk in de politiek.'

Dit is deel twee van een serie over markante kandidaat-raadsleden in Den Haag.

Bekijk hier deel een: Robbie van der Veen (CDA): marktkoopman met politieke ambities