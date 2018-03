Maat is vol voor Noordwijk na brand manege

Derde brand in twee jaar verwoest vervallen manege. Gemeente Noordwijk is het zat. (Foto: Dennis Kranenburg - Omroep West)

NOORDWIJK - De maat is vol voor de gemeente Noordwijk. NV Bever Holding uit Wassenaar van Ronnie van de Putte heeft een flink aantal percelen in het dorp, maar doet daar niets mee. Druppel die de emmer echt deed overlopen was de brand afgelopen weekend in de voormalige manege aan de Northgodreef. De gemeente wil dat het pand gesloopt wordt en de grond gesaneerd, maar Van de Putte, die bekend staat als 'de krottenkoning', laat niets van zich horen. 'De maat is vol', zegt burgemeester Rijpstra.

De eigenaar van de oude manege kan zich opmaken voor een stevige strijd. Bever Holding heeft een geschiedenis van ruzies en verkrotting. Niet alleen in Noordwijk, maar bijvoorbeeld ook in Wassenaar. Vastgoedondernemer Van de Putte is daar eigenaar van Huize Ivicke dat volledig vervallen langs de N44 staat. De gemeente Wassenaar heeft hem een dwangsom in het vooruitzicht gesteld als er niet binnen een half jaar iets met het gebouw gebeurt.

In Zeeland was het ook al raak. Daar kocht Van de Putte in de jaren 90 van de vorige eeuw een voormalig klooster. Vervolgens deed hij er niets mee. Tot de gemeente in 2016 ingreep en een dwangsom oplegde. Dit klooster is verdwenen van de projectenlijst van Bever Holding. En natuurlijk is er het beruchte Gat van Putte in Leiden, Het terrein naast Leiden CS. Jarenlang een doorn in het oog van de gemeente en bijna iedereen in Leiden. Er gebeurde niets. Tot de gemeente de projectontwikkelaar uitkocht en er nu wel wordt gebouwd.



Meer projecten in Noordwijk

Bever Holding bezit in Noordwijk niet alleen de voormalige manege, maar nog veel meer stukken grond. Twaalf van de zestien projecten in Nederland staan in Noordwijk, veelal op strategische plekken langs de Boulevard van de badplaats. Zo is er het Gat van Palace, waar ooit het Palace Hotel stond. Dat hotel werd in 1978 door een brand verwoest en nu moet er een nieuw hotel verrijzen, maar voorlopig is het niet meer dan een plein. Aan de andere kant van de Boulevard staat het Vuurtorenplein te verkrotten, ook eigendom van Van de Putte. Aansluitend aan de Boulevard bezit hij nog een aantal stevige percelen grond in de duinen pal aan zee, waaronder de voormalige manege.

Op de aandeelhoudersvergadering van afgelopen zomer zei het bedrijf dat de verhouding met de gemeente Noordwijk goed is. En dat het bedrijf niets liever wil dan beginnen met de ontwikkeling van de grond, maar helaas, het moet wachten op de gemeente Noordwijk. De procedures duren gewoon lang.



'Wij willen wel'

Burgemeester Rijpstra is het daar deels mee eens. 'Maar dat is mede door VolkerWessels gekomen, omdat zij als tussenpersoon de verhoudingen weer wat hebben hersteld. Er moet wel een keer wat gebeuren en daar zijn meerdere mensen voor nodig. Wij willen wel, maar zonder Bever Holding komen we nooit verder.' De burgemeester van Noordwijk vraagt zich hardop af of het een goed idee is als Den Haag eens gaat kijken of gemeenten wel voldoende middelen hebben om dit soort zaken aan te pakken.

Uiteraard hebben we Bever Holding gevraagd om een reactie, maar het bedrijf heeft niets laten horen.

