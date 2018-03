Eerste woningen in voormalig ministerie zijn klaar

DEN HAAG - De eerste woningen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag zijn opgeleverd. Dat heeft de eigenaar van het gebouw, projectontwikkelaar MRP SoZa, bekendgemaakt.

In de woningen gaan statushouders en jonge Hagenaars wonen. Door het mengen van de vluchtelingen met een verblijfstatus en de Hagenaars, kunnen de nieuwkomers 'sneller hun plek vinden in de samenleving', aldus de ontwikkelaar.

De statushouders krijgen hulp, van mensen die ook in het pand werken, 'om hun leven weer op orde te krijgen op het gebied van werk, onderwijs, vrienden en taal’, aldus MRP SoZa.



Wonen en werken

In het voormalig ministerie komen niet alleen woningen. Een deel van het gebouw wordt omgevormd tot een plek waar kan worden gewerkt.

Sociale ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven gaan er samen met statushouders en buurtbewoners een 'bruisende community creëren', stelt de ontwikkelaar. Daarnaast is er plaats voor beginnende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van cyber security.



Woongroepen

In het pand komen, verspreid over drie verdiepingen, 22 woongroepen voor telkens acht bewoners. De helft van de woningen in die groepen is voor statushouders, de andere helft is bestemd voor jongeren tot 35, luidde de boodschap van ambtenaren aan bezoekers van een open dag, eind januari. Als dat waar zou zijn, komen er dus geen 175 statushouders te wonen zoals eerder gedacht, maar slechts de helft daarvan.

Tijdens een debat in de gemeenteraad over de kwestie, verklaarde verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) dat er nog geen definitieve aantallen bekend zijn. Volgens zijn woordvoerder is op dit moment nog steeds niet bekend hoeveel statushouders er precies komen te wonen.