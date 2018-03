NN CPC Loop 2018 volg je live bij Omroep West

DEN HAAG - Tienduizenden lopers komen zondag 11 maart naar Den Haag voor de 44ste editie van de NN CPC Loop. Omroep West is er de hele dag bij, op TV, radio, de site en de app.

Tussen 9.15 en 17.45 uur kijk je live naar de CPC Loop op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

's Avonds is vanaf 20.00 uur in TV West Sport een uitgebreide samenvatting van de dag te zien op TV West. Deze wordt daarna elk uur herhaald tot maandagmorgen vroeg. Alle uitzendingen, het laatste nieuws en het blog zijn natuurlijk ook te volgen via de gratis Omroep West app.

