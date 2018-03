Politie blijft op zoek naar getuigen in zaak Orlando Boldewijn

DEN HAAG - Het rechercheteam dat onderzoek doet naar het overlijden van Orlando Boldewijn, blijft op zoek naar getuigen. Het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer werd op maandag 26 februari gevonden in het water in de wijk Ypenburg in Den Haag. Met name vissers of schippers worden gevraagd om zich te melden.

Orlando kwam op zondag 18 februari niet thuis na een afspraak in Den Haag, die hij had gemaakt via de datingapp Grindr. De man met wie hij had afgesproken, verklaarde bij de politie dat hij hem die avond had afgezet bij het Böttgerwater in Ypenburg. Orlando zou vanaf daar naar huis gaan, maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem zijn duikers op maandag 26 februari gaan zoeken in het water bij het Böttgerwater. Het lichaam van de 17-jarige jongen werd in de loop van de avond gevonden. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over de doodsoorzaak.



Schippers en vissers

De recherche heeft inmiddels al tientallen tips ontvangen en nagelopen, maar meer informatie blijft welkom. Met name schippers en vissers die tussen 18 en 26 februari op of om het water waar Orlando is gevonden zijn geweest, worden gevraagd om zich te melden. Mogelijk hebben zij belangrijke informatie voor de politie. Maar uiteraard zijn ook tips van andere getuigen welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Bel Roze in Blauw: 0800-774444477

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem