Overvaller Blokker Weimarstraat Den Haag wacht rustig op zijn beurt

DEN HAAG - De man die vorige maand de Blokker aan de Weimarstraat in Den Haag heeft overvallen, heeft eerst rustig op zijn beurt bij de kassa gewacht. Hij bedreigde het personeel met een vuurwapen en is uiteindelijk zonder buit vertrokken, omdat het hem te lang duurde. De man is gefilmd door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De overvalpoging vindt plaats op zaterdag 10 februari om 17.40 uur. De verdachte komt binnen met een set kledinghangers, die buiten bij de winkel zijn uitgestald. Daarmee gaat hij in de rij bij de kassa staan. Hij wacht rustig tot hij aan de beurt is. Hij rommelt wat met een plastic tas, maar verder gedraagt hij zich normaal.

Als hij aan de beurt is, wil de 17-jarige caissière de kledinghangers afrekenen. Maar de man legt meteen de plastic tas op de toonbank en hij haalt een vuurwapen tevoorschijn. Hij wil het geld uit de kassa. De caissière schrikt en weet in eerste instantie niet wat ze moet doen. Ze roept haar collega.



Vertrek zonder buit

Haar collega ziet in eerste instantie niet wat er aan de hand is, omdat de overvaller het wapen al heeft weggestopt. Hij lijkt dan te vertrekken, maar eist toch nog een keer het geld uit de kassa. Het kost even tijd om die open te maken en kennelijk duurt het de overvaller dan te lang. Hij vertrekt zonder buit.

De man is gefilmd in de winkel, maar ook buiten, als hij voor de overval al langs de Blokker loopt. Hij draagt een donkere jas met een capuchon met bontkraag en een petje. Ook is duidelijk te zien dat hij een snor heeft. Een opvallend detail is een tatoeage onder zijn linkeroog, in de vorm van een traantje of een kruisje.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem