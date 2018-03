Onderzoek wijst uit: Team West helpt echt bij het oplossen van misdrijven

REGIO - Wat draagt het opsporingsprogramma Team West nu daadwerkelijk bij aan het oplossen van misdrijven? Die vraag heeft recherchekundige Patrick onderzocht in het kader van zijn afstudeerscriptie aan de Politieacademie. Het resultaat: in bijna 40 procent van de door hem bekeken zaken zijn na de uitzending van Team West verdachten geïdentificeerd en aangehouden.

‘Ik heb de High Impact Crimes onderzocht die in 2016 eenmalig in Team West zijn uitgezonden’, vertelt Patrick. ‘Dan moet je denken aan overvallen, straatroven, inbraken, brandstichting, poging doodslag of mishandeling. Ik heb het politiedossier en de uitzendingen geanalyseerd. In totaal waren dat 62 zaken.’

Patrick heeft per zaak bekeken wat de uitzending van Team West heeft opgeleverd voor de recherche en wat het uiteindelijke resultaat is. ‘In bijna 40 procent van de onderzochte zaken is er opsporingsresultaat. Wat opvalt, is dat zaken waarin beelden van verdachten werden getoond, de meeste tips opleverden. Dat zijn niet alleen daderherkenningen, maar ook herkenningen van voorwerpen die op de beelden te zien zijn. Zoals een helm of een opvallende auto.’



‘Blijf tips melden’

De makers van Team West zijn blij met het onderzoek en de resultaten. ‘Bijna elke week kunnen we wel tips of aanhoudingen melden. Tips van kijkers geven rechercheurs regelmatig een duwtje in de goede richting. Daar zijn we ontzettend trots op’, zegt presentatrice Kirsten van Dissel.

‘Het is van belang dat het publiek vooral zaken blijft melden bij de politie. Dat kan via de algemene tiplijnen, maar tegenwoordig ook via Whatsapp. Alle informatie kan helpen bij het oplossen van misdrijven', besluit Patrick.

In bovenstaande video ziet u meer over het onderzoek. Ook vertellen een rechercheur en een officier van justitie over de keuzes die worden gemaakt om zaken in Team West te behandelen.