Waar is Jeroen de Wit uit Leimuiden?

LEIMUIDEN - De 30-jarige Jeroen de Wit uit Leimuiden is al ruim twee weken vermist. Na zondagavond 18 februari heeft niemand meer contact met hem gehad. Zijn familie en de politie maken zich zorgen om hem en zijn dringend op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Jeroen de Wit heeft op zondagavond 18 februari om 20.00 uur via Whatsapp nog contact met zijn moeder en een goede vriendin. Daarna heeft niemand meer iets van hem vernomen. De volgende dag verschijnt hij niet op zijn werk.

Als de politie onderzoek doet in de woning van Jeroen, blijkt dat zijn ID-kaart, rijbewijs en telefoon nog thuis liggen. Zijn bankpas is wel weg, maar die is na 18 februari niet meer gebruikt. Ook de zwarte Suzuki Alto van Jeroen met kenteken 76-LF-KP is verdwenen.



Mogelijk psychose

Jeroen gebruikte de laatste tijd veel drugs en verkeerde mogelijk in een psychose. Het zou kunnen dat hij in verwarde toestand van huis is vertrokken, al dan niet zelf gepland. Mogelijk verblijft hij op dit moment ergens in Nederland of het buitenland. Een andere optie is dat hij een ongeluk heeft gehad.

De politie is dringend op zoek naar mensen die Jeroen de Wit na zondag 18 februari nog hebben gezien of gesproken. Ook zijn auto is een aanknopingspunt. Misschien heeft u die ergens zien rijden of weet u waar hij nu staat. Alle informatie is welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem